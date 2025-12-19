ジャズ戦で攻め込むレーカーズの八村（左）＝ソルトレークシティー（NBAE・ゲッティ＝共同）【ソルトレークシティー共同】米プロバスケットボールNBAは18日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ソルトレークシティーでのジャズ戦に先発し、32分47秒プレーして13得点、3リバウンドだった。チームは143―135で勝って2連勝とし、19勝7敗とした。