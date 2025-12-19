全国のインフルエンザの感染者数は3週連続で減少したものの、依然として警報レベルを超える状況です。厚生労働省によりますと、今月8日から14日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり、36.96人となりました。3週連続で感染者数は減少しましたが、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準30人を依然として超えています。都道府県別でみると、最も多かったのは、宮崎県の99