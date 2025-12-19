三井住友フィナンシャルグループや三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが後場にそろって日中高値を更新。西日本フィナンシャルホールディングスや北洋銀行など地銀を含め、銀行株は後場も堅調に推移している。日銀は１９日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を０．２５％引き上げ０．７５％とすることを全員一致で決めた。利上げは大方の市場の予想通りとなりサプライズ感は乏しかったが、財政悪化リスク