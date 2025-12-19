ＷｉｌｌＳｍａｒｔは急動意。この日午後２時ごろ、新たな事業を開始すると発表した。ドライバー不足のなかで物流インフラを支えるため、国内の中小トラック運送事業者における低コストで高機能なデジタル式運行記録計の需要に対応し、ＯＢＤ２型デジタル式運行記録計の販売事業を始めるという。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS