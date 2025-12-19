「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、サイボウズが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １８日取引終了後に２６年１２月期（来期）の連結業績予想と配当予想を発表。売上高４２１億６８００万円（２５年１２月期予想３７２億２００万円）、営業利益１０５億１４００万円（同９０億５１００万円）、純利益７４億４５００万円（同６２億８０００万円）とした。クラウドサ