三機工業が後場一段高となり、上場来高値を更新した。同社はきょう、横浜市及び日本下水道事業団との共同研究を開始したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 このほど３者は「ＭＡＢＲ併用型活性汚泥法による既存水処理施設の能力増強技術の開発」について共同研究協定を締結し、ＭＡＢＲ（ＭｅｍｂｒａｎｅＡｅｒａｔｅｄＢｉｏｆｉｌｍＲｅａｃｔｏｒ）の性能確認に向けた研究を開始。