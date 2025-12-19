JRAは19日、第77回（GI、阪神芝1600m）の枠順を発表した。デイリー杯2歳Sを制したアドマイヤクワッズは7枠12番、サウジアラビアRC勝ち馬のエコロアルバは3枠3番、新潟記念を快勝したリアライズシリウスは8枠13番から発走する。 ■外の先行馬は全滅 昨年はリフレッシュ工事のため京都競馬場で行われたが、今年から舞台を戻す。2014年以降、阪神開催だった過去10年において、最多勝利を挙げているのは1枠で【4.2.0.12】とダ