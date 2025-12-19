セイコーウオッチのGPSソーラーウオッチ「アストロン NEXTER」シリーズに、新たな2モデル「SBXC183」「SBXC185」が加わった。チタンとセラミックスを組み合わせた構造、そして世界中どこにいても正確な時を刻む人工衛星からの電波受信機構。都市の空気を映すような色彩と、確かな機能を備えた限定モデルだ。○未来志向のGPSソーラー、セイコーアストロン NEXTER「NEXT（次）」と「ER（〜する者）」を組み合わせた「NEXTER」――。