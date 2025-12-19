劇作家・小林賢太郎の新作オリジナル舞台『オールトの雲 天文台の大問題』が、2026年8月〜9月に大阪、福岡、東京にて上演されることが決定した。【写真】鈴木拡樹、小林賢太郎脚本・演出舞台で主演！『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』2025年上演決定本作は、1月に上演された舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』に続く“アカデミック・コメディ・シリーズ”の第2弾作品。脚本・演出は前作同様、舞台や映