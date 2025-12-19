邦画実写No.1を記録した吉沢亮主演、横浜流星共演の映画『国宝』が、12月31日の大みそかに東京・歌舞伎座にて特別上映されることが決定した。【写真】大みそかに『国宝』特別上映会が行われる歌舞伎座吉田修一の同名小説を実写化した本作は、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生をささげる主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。李相日監督がメガホンをとり、奥寺佐渡子が脚本を手掛け