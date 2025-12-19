フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・後１１時）が１８日に放送され、ゲストの「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」横山裕が“イキがっていた”過去を明かした。横山は昔から大の負けず嫌いで、周りとつい張り合ってしまうという。特に若いころは、その性格で迷惑をかけたそうで「ジュニアの時に、そうそうたるメンバーと一緒にお仕事してたんですよ。それこそ嵐とか、タキツバ（タッキー＆翼）、山Ｐ（山下智久）、（生田）斗真とか