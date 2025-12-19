韓国棋院の発足以降、歴代最年少入段者が出てきた。者薫鉉（チョ・フンヒョン）九段の1962年の歴代最年少入段記録を63年ぶりに更新した。韓国棋院は18日午後、城東区馬場路で開かれた第3回12歳以下入段大会でピョ・ヒョンウ君（12）とユ・ハジュン君（9）が最終関門を通過したと19日、明らかにした。6日に始まった今回の入段大会は2013年以降生まれの満12歳以下の本院研究生と地域研究生の計55人が出場し、2席をかけてダブル