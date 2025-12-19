日本銀行（日銀）が19日、金融政策決定会合で政策金利を0．25％引き上げた。これを受け、日本の政策金利は年0．75％となり、1995年9月以来30年ぶりの最高水準となった。日銀はこの日まで2日間開かれた金融政策決定会合で政策金利を年0．5％水準から年0．75％水準へと0．25％引き上げした。市場が予想した通りの決定だ。日銀は昨年3月、17年ぶりにマイナス金利政策を終了し、通貨政策の正常化を加速してきた。同年7月に政策金利を0