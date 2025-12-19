グループBLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが、グローバルヒット曲『APT.』の人気について、「自力で成長し、ハーバード大学ロースクールに進み、さらには大統領にまでなった子どものようだ」と例えた。19日、歌謡界によると、ロゼは最近公開されたアップルミュージックの「The Zane Lowe Show」に出演し、「私はソロアルバムの収録曲を“子どもたち”と表現することがあるが、家で子どもの知らせを聞き、『今、何が起きているの