選ばれし者にしか訪れないのではと思わせるほどの配牌だ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合にTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が出場。東4局では、これぞセレブと言わんばかりの豪華な配牌からダブルリーチを宣言し、ファンを驚かせた。【映像】目がチカチカする！まさに“セレブ配牌”の大チャンス黒沢といえば気品漂う振る舞いと、門前高打点というスケールの大きな麻雀を打つことから「セレブ」と呼ばれ親しまれている