厚生労働省は19日、全国約3千の定点医療機関から8〜14日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計14万2434人で、1機関当たり36.96人だったと発表した。前週比0.96倍で3週連続の減少だが、高水準が続いている。