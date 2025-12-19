プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）と5月に米ラスベガスで対戦し、ダウンを奪いながら8回TKO負けしたWBA同級2位、WBC同級5位のラモン・カルデナス（30＝米国）が7カ月ぶりの再起戦をKO勝利で飾った。米フロリダ州フォートローダーデールで18日（日本時間19日）に行われた興行のメインイベントで、マイナー団体IBOのタイトル獲得歴を持つエリック・ロブレス（25＝メキシコ）とスーパーバ