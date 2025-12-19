神奈川県綾瀬市の60代の女性宅に侵入し、金品などを盗もうとしたとして、ベトナム国籍の男ら3人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者グエン・ヴァン・ドゥック容疑者（23）ら3人は先月1日の未明ごろ、綾瀬市にある60代の女性宅に侵入し、金品などを盗もうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、3人は1階の雨戸を外し、窓ガラスをバーナーであぶるなどして侵入しましたが、金庫の中から金品が見つからず、何