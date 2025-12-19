海外ドラマ専門チャンネルDlife（ディーライフ）では、年末年始に人気海外ドラマ4作品を一挙放送！今回は、シャーロック・ホームズを現代のNYに甦らせた『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』シーズン1〜2の他に、いずれもDlifeチャンネル初放送となるジェリー・ブラッカイマー製作総指揮の伝説的クライム・サスペンス『CSI：科学捜査班』シーズン7〜8、『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』、『クリミナル・マ