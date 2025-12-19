【パソコン工房 町田店】は、おかげさまでオープン4周年！ 日頃のご愛顧に感謝を込めて12月13日から12月19日まで 「町田店 オープン4周年記念セール」を開催！ さらに近隣の【パソコン工房 八王子店】にて協賛セールを開催 人気のPCパーツ・周辺機器を記念プライスにてご提供