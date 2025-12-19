全米で熱狂的なファンを生み出した伝説のバイカー・ドラマ『サンズ・オブ・アナーキー』。その魂を色濃く受け継ぐスピンオフ作品として高い人気を誇る『マヤンズ M.C. 〜 サンズ・オブ・アナーキー外伝 〜』が、ついに運命のファイナル・シーズンを迎える。2026年1月14日（水）より、デジタル配信（購入／レンタル）が開始されることが決定した。