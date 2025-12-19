PayPayは、19日18時30分に、日本中央競馬会のインターネット馬券購入サービス「即PAT」と「PayPay」の連携を開始する。利用には本人確認が必要となる。 「PayPay」から「即PAT」への入金はPayPayマネーが対象で、一節においての入金上限は10万円となる。 即PATへの入金は、1日あたり2回目までは手数料は無料。3回目以降は、1回につき、15円の手数料がかかる。 また、12月28日までの間、有馬