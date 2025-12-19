川崎フロンターレは12月19日、東京ヴェルディDF谷口栄斗の完全移籍加入を発表した。ジュニア時代から東京Vのアカデミーで育った谷口は、大学は国士舘大に進学。卒業後の2022年に東京Vに“帰還”。１年目から出場機会を得て、４年目の25シーズンはJ１で35試合に出場し、３得点・１アシストをマークしていた。今回の移籍にあたり、26歳DFは川崎の公式サイトで以下のとおりコメントした。「川崎フロンターレに関わるすべての皆