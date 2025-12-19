アメリカの名門大学で起きた銃撃事件で18日、容疑者の男が死亡しているのが見つかりました。捜査当局は、男が別の大学の教授殺害にも関与したと明らかにしました。ロードアイランド州の名門ブラウン大学で学生2人が死亡、9人がケガをした銃撃事件で、捜査当局は18日、容疑者の男がニューハンプシャー州の倉庫で自らを銃で撃ち死亡しているのが見つかったと発表しました。男はポルトガル国籍の48歳で、以前ブラウン大学の学生だった