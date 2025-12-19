東京・赤坂の高級個室サウナ店で客の夫婦が死亡した火事で、夫は腕や腰のほかに背中全体に火傷を負っていたことがわかりました。【映像】火事の起きたサウナ店周辺の様子15日、港区赤坂のサウナ店の個室で火事があり、客の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡しました。閉じ込められた室内で政也さんは陽子さんに覆いかぶさった状態で倒れていました。陽子さんは右の肩から腕にかけて火傷を負いましたが、その後の