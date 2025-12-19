巨人は19日、2026年春季那覇キャンプ（2月14日〜3月1日）の対外試合を発表した。試合会場はすべて、那覇市の奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」で行う。▼ 練習試合2月15日（日）vs広島 13時試合開始予定2月17日（火）vsロッテ13時試合開始予定2月27日（金）vs韓国・ハンファ13時試合開始予定2月28日（土）vs韓国・サムスン13時試合開始予定 ※試合開始時間は天候やチーム状況により変更あり▼ オープン戦2