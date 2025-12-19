中日は19日、2026年の春季キャンプの予定について発表した。▼ 春季キャンプ概要期間：2月1日（日）〜24日（火）※予定場所：Agreスタジアム北谷、オキハム読谷平和の森球場休日：4日、9日、13日、18日（北谷・読谷同日）▼ 練習試合11日（水・祝）：DeNA（宜野湾）12:3012日（木）：ヤクルト（北谷）13:0015日（日）：DeNA（北谷）13:00