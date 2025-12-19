iznaの最年少メンバー・セビが、キュートな表情でファンを魅了した。【写真】セビ、溢れる透明感…美鎖骨にドキッセビは最近、iznaの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ファーがあしらわれたホワイトの衣装に身を包んだセビの姿が収められている。ふわふわの髪飾りや手袋を合わせた冬らしい装いが、セビの愛らしさを一層引き立てている。特に印象的なのは、上目遣いでカメラを