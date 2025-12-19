くら寿司では、さまざまな冷凍商品をECサイトにて販売している。すでに15年以上も事業を行っており、販売は堅調に推移しているという。今年9月には、「くら寿司 大阪･関西万博店」限定で提供していたメニューを、冷凍商品として販売したところ、予想を上回る注文があったという。また、棒寿司なども人気を集めており、今後もECサイトを通じて様々な商品を提供する。くら寿司では2010年ごろからECサイトでの販売を開始し、当初はマ