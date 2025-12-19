彼女いない歴が長引くと、ついつい口癖になるのが「出会いがない」というセリフ。しかしいつまでもボヤいているだけでは、協力的なはずの周囲の人間をイラつかせてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「『出会いがない』とボヤきすぎる男性に『努力が足りないのでは？』と突っ込みたくなる理由」をご紹介します。【１】チャンスがあっても理由をつけてスルーしようとして