サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（68）が、今年2月に直腸がんステージ3の告知を受けていたことを明らかにした。これまで公にしてこなかったが、治療や手術後の経過が良好であることから、『週刊ポスト』の取材を通じて自身の病状を公表した。【写真】ラモス瑠偉氏、連続テレビ小説『おむすび』サプライズ登場の場面カットラモス氏は公式サイトを通じて、「本人からブラジルの家族や親しい友人らにも“心配をかけたくない”と