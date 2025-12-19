全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、3週連続で減少しました。一方、36の府県で「警報レベル」の基準を超えています。厚生労働省によりますと、今月14日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「36.96人」で3週連続で減少しました。「警報レベル」の基準である30人を超えているのは36の府県で、最も多いのは宮崎県の「99.93人」、次いで福岡県の「75.39