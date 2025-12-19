BSよしもとはこのほど、31日午後3時30分から『大晦日の超緊急特番！今、話題のダウンタウンプラスを徹底解剖スペシャル 』を放送すると発表した。【写真】「まっちゃんお帰り！」観客の声援に応えた松本人志＜生配信の様子＞番組では、配信サービス『DOWNTOWN＋』に登録しないと観られないオリジナルコンテンツの見どころを厳選して紹介する。生配信、大喜利、トーク、ロケ、スタジオ企画など多彩なラインアップの魅力に触れな