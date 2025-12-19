昨年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。批判や中傷への思いをつづった。「悲しい顔をしていれば、『いつまでもＰＴＳＤをネタにして生きるな』と言われるし、笑っていたら『詐病だ、嘘つきだ』と言われる。」「どんな仕事をしても批判的なことばかり言う人はいるし、私がどんなに真っ当な正しいことを言っても、嘘を塗り重ねて事実を歪