子どもの将来を考えたとき、多くの親は英会話やスポーツなどの習い事に力を入れます。もちろん、それらも素晴らしいスキルとなるでしょう。一方で、富裕層の家庭では、“ある教育”が重視されています。 それは、資本主義社会を生き抜くために不可欠な教養です。市川雄一郎氏の著書『普通のひとでも富裕層になれる シンプルな投資の学び』（日経BP）より、富裕層の教育の特徴と一般家庭との違いをみていきましょう。高校で必修化も