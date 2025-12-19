都会に映える「洗練」されたデザインと初採用の先進技術が満載トヨタは2025年12月17日、クロスオーバーSUV「RAV4」を約7年ぶりにフルモデルチェンジし、発売しました。6代目となる新型では、多様化するユーザーのライフスタイルに応えるため、個性の異なる「Z」、「Adventure（アドベンチャー）」、「GRスポーツ」の3つのスタイルを用意。今回はその中でも、都会的な上質さを追求したグレード「Z」にフォーカスします。【画像】