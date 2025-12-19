スズキ「キャリイ」一部改良を発表！スズキは2025年12月19日、軽トラック「キャリイ」、「スーパーキャリイ」、「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」、「キャリイ特装車」の一部仕様変更を発表しました。2026年1月23日より発売されます。【画像】超カッコいい！ これがスズキの新型「軽トラ」です！（30枚以上）1961年の誕生から60年以上、キャリイは軽トラックの定番として親しまれています。現行の11代目は2013