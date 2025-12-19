第37回フジテレビヤングシナリオ大賞の受賞会見が19日、都内の同局で行われ、河内大輝さん（32）が大賞を受賞した。大賞作「もうええわ」は吃音（きつおん）を持つ高校生の谷本凌と、谷本を漫才コンビに誘う松岡颯斗の成長を描き、応募1477編の頂点に立った。初応募で大賞をつかんだ。「普段、代理店でCMプランナーをしていて、動画のせりふや企画は仕事をやりながら勉強していたんですけど、脚本の方に興味持って。受け身で企画す