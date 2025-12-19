セ、パ両リーグは19日、来春のオープン戦日程を発表した。阪神は春季キャンプ中に行われる2月21日の中日戦（北谷）を皮切りに全15試合を戦う。終盤は例年通り3月20日からオリックスと3連戦（京セラドーム）を戦い、同27日の巨人との開幕戦へ向かう。オープン戦のほかには、2日に韓国代表、3日に日本代表との強化試合がいずれも京セラドーム大阪で組まれている。