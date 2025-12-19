女優の北香那（28）が19日、都内で行われた主演NHK連続ドラマ「替え玉ブラヴォー！」（来年1月5日開始、月〜木曜午後10時45分）の会見に出席した。ラーメン×バレエ×女の友情をテーマに、岸本鮎佳氏のオリジナル脚本で届ける一作。北は岸本氏のファンだったと明かし「台本を読み進めていくとこれは絶対面白いじゃんとワクワクが止まらなくて。キャストやスタッフのみなさんと最高の時間が過ごせたなと感謝しております」とあいさ