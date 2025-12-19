女優の北香那が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の連続ドラマ「替え玉ブラヴォー！」（来年１月５日スタート、月〜木曜・後１０時４５分）の完成会見に出席した。岸本鮎佳さんによるオリジナル脚本。「ラーメン×バレエ×女の友情」という異質なテーマを軸に、２０年来の親友から絶交を言い渡され、納得のいかない女性を描いたコメディー作だ。主演の北は１週目を鑑賞し「面白かったですよね！」と満面の笑み。続けて「企画書