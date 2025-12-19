2024年5月、南陽市で発生した大規模な山火事で、警察は、鉄パイプを切断する際に飛び散った火花によって火災が発生したとして、当時、農業用ハウスの解体作業を行っていた市内の解体業の男性（74）を森林法違反などの疑いで書類送検しました。この山火事では、およそ122ヘクタールが焼け、県内で過去最大規模の被害となっていました。