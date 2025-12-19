１９日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、高市早苗首相と国民民主党の玉木雄一郎代表が１８日に党首会談を行い、「年収の壁」を１７８万円まで引き上げることで合意したことを報じた。具体的には消費者物価指数に連動して基礎控除と給与所得控除を４万円ずつ引き上げ。働く納税者の約８割にあたる年収６６５万円以下を対象に「年収の壁」が１７８万円になるよう特例的に引き上げる今回の合意に