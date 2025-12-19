Ｔｒｉｍ株式会社が１９日、完全個室型のベビーケアルーム「ｍａｍａｒｏ（ＴＭ）」を、新たに東大阪市役所に設置したことを発表した。「ｍａｍａｒｏ」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルーム。日本全国の商業施設や鉄道駅、公共施設や公園などに続々と設置が進み、２０２５年３月に導入実績８００台を達成。累計利用回数は１３０万回に達している（２０２５年４月現在）