パドレスがマイケル・キング投手と３年総額７５００万ドル（約１１６億円）で再契約に合意したことが明らかになった。複数の米メディアが１８日（日本時間１９日）に報じた。ＭＬＢ公式サイトのファインサンド記者によると、契約金１２００万ドルで来季年俸はわずか５００万ドル。２７年に２８００万ドルの選手側延長オプション、２８年に３０００万ドルの同オプションがつく。１年ごとに５００万ドルを受け取って契約を破棄（