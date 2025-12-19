Ｊ１清水エスパルスは１３日から２日間、タイの児童養護施設の子ども（９〜１５歳）１１５人を対象にサッカークリニックを行った。クリニックには、ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２８）、ＦＷ高橋利樹（２７）とアンバサダーの元日本代表・伊藤輝悦さん（５１）が参加した。１３日にはバンコク市郊外の２か所の養護施設を訪問。１４日には「教育と孤児の為のフェイス財団施設」をバンコク市内のスタジアムに招待して、クリニッ