厚労省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関政府は、介護保険サービス利用時の自己負担が2割となる人の対象拡大に関し、年内の決定を見送る方向で調整に入った。高齢化に伴い膨張する介護給付費の抑制策として検討してきたものの、医療保険制度でも高齢者の負担増につながる改革を行う見通しのため、生活への影響が大きくなりすぎないよう配慮した。2026年にも可否を判断する。複数の関係者が19日、明らかにした。社会保障