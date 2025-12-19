俳優の吉沢亮さん（31）が主演し、横浜流星さん（29）と共演した映画『国宝』（公開中）が、東京・銀座にある歌舞伎座で、上映されることが発表されました。映画は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語です。6月6日に公開され、11月24日までの公開から172日間で、観客動員数は1231万人、興行収入は173.7億円を突破。2003年に公開された『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レイ