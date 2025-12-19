セブン-イレブン各店では、2025年12月19日から25日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。12月16日開始のキャンペーンはこちら。12月18日開始のキャンペーンはこちら。5つの香りから選べる！対象商品は、「めぐりズム 貼る炭酸 FOOT」（2枚）です。1つ購入すると、「めぐりズム アイマスク」の「ラベンダー」「完熟ゆず」「カモミール」「無香料」「金木犀」（各1枚）のいずれか1