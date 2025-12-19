12月19日（現地時間18日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のデルタ・センターでユタ・ジャズと対戦した。 レイカーズはオースティン・リーブス、ディアンドレ・エイトンが欠場。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。 前半は第1クォーター開始1分47秒に得点を許して