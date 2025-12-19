JR西日本は、人気の長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」について、2026年1月11日に山陽本線（下関〜広島間）での昼行運転を実施すると発表しました。これに合わせ、下関総合車両所での貴重な車両展示会や、海峡ゆめタワーの貸切夜景観賞がセットになった特別旅行プランが発売されます。普段は見られない事業用車両「クモヤ145形」の展示など、鉄道ファン注目の内容です。瀬戸内を駆け抜ける「昼の銀河」通常は夜行列車として走ること